'Sigara içeni değil, toplumu da zehirliyor'

HER yıl dünyada ve Türkiye'de sigara kullanımına bağlı nedenlerle yüz binlerce insan hayatını kaybettiğine dikkat çeken Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye'de ise bu sayının 100 binin üzerine çıktığını söyledi. Prof. Dr. Aydın, 9 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü kapsamında yaptığı açıklamada, sigaranın bireysel, toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 8 milyon insanın sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini, Türkiye'de ise her yıl 120 bin kişinin bu alışkanlığa kurban verildiğini hatırlattı.

Sigara kullanımının etkilerinin yalnızca içen bireyle sınırlı kalmadığını belirten Prof. Dr. Aydın, pasif içiciliğin göz ardı edilmemesi gereken büyük bir tehdit olduğunu ifade derek "Sigara dumanına maruz kalan bireyler, istemeden ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Pasif içicilik nedeniyle dünya genelinde her yıl yaklaşık 600 bin kişi hayatını kaybediyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireyler bu durumdan çok daha fazla etkileniyor" diye konuştu.

Sigara kullanan ebeveynlerin çocuklarında gelişim geriliği, solunum yolu hastalıkları ve kanser riskinin belirgin şekilde arttığını belirten Prof. Dr. Mustafa Aydın, sigarayla mücadelenin aynı zamanda çocukların sağlıklı geleceğini koruma sorumluluğu olduğunu vurguladı.

'SİGARA SAĞLIKLA BİRLİKTE EKONOMİYİ DE TEHDİT EDİYOR'

Sigaranın yol açtığı zararların yalnızca sağlık alanıyla sınırlı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Aydın, ekonomik kayıplara da dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, "Her yıl sigara ve tütün ürünlerine yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, toplam sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Bu tablo, sigaranın hem birey hem de ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

Sigara kullanım yaşının 12'e kadar düştüğünü hatırlatan Prof. Dr. Aydın, "Türkiye'de 12-17 yaş aralığında çocuk sayısı 7 milyon 500 bin ve bu yaş grubundaki tütün ve sigara bağımlılık oranı yüzde 30. Bu da 2 milyonun üzerinde çocuğumuzun bağımlı olduğunun göstergesidir. Erken yaşta başlayan bağımlılık ilerleyen yıllarda ağır sağlık sorunları ile ekonomik kayıplara yol açar. Önleyici politikalar önemlidir" ifadelerini kullandı.

'PASİF İÇİCİLİK KALICI VE CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR'

Sigara dumanının içeriğinde arsenik, amonyak, kadmiyum, katran, naftalin, kurşun ve siyanür gibi çok sayıda toksik ve kanserojen madde bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Aydın, bu maddelerin solunmasının kalp krizi, felç, kemik erimesi ve birçok kanser türüyle doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

Pasif içiciliğin özellikle astım, bronşit ve diğer solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini aktaran Prof. Dr. Aydın, sigara içilmeyen alanların yaygınlaştırılmasının ve mevcut yasakların etkin biçimde denetlenmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

'SİGARA ÇEVREYİ DE SESSİZCE YOK EDİYOR'

Sigaranın insan sağlığının yanı sıra çevre üzerinde de ciddi tahribata yol açtığını belirten Prof. Dr. Mustafa Aydın, sigara izmaritlerinin doğada yok olmasının yaklaşık 10 yıl sürdüğünü ve bitki gelişimini yüzde 50 oranında olumsuz etkilediğini hatırlattı. Prof. Dr. Aydın, "Sigara izmaritleri, en yaygın çevre atıkları arasında yer alıyor. Toprağı, suyu ve ekosistemi tehdit ediyor. Ayrıca orman yangınlarının yüzde 50'si sigara izmaritlerinin doğaya bilinçsizce atılmasından kaynaklanıyor. Her yıl sadece bizim ülkemizde içilen sigara nedeniyle 2 milyon ağaç yok oluyor. Bu sebeple sigara kullanımının azaltılması, çevre kirliliğiyle mücadelede de önemli bir adımdır" dedi.

'ÇÖZÜM İÇİN ETKİN VE KAPSAMLI PROGRAMLAR HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Sigarayla mücadelede kararlılıkla ilerlenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Aydın, çözüm önerilerini şu başlıklar altında sıraladı:

"Okullarda ve toplum genelinde sigaranın zararlarını anlatan zorunlu ve sürekli bilinçlendirme programlarının uygulanması, sigara satışlarının daha sıkı denetimlerle kontrol altına alınması, kapalı alanlardaki sigara yasaklarının etkin biçimde denetlenmesi, sosyal medyada sigarayı özendiren ve bilinçaltı yönlendirme içeren paylaşımlara karşı katı düzenlemelerin hayata geçirilmesi, sigara izmaritlerinin doğaya verdiği zararı azaltmaya yönelik çevreci projelerin desteklenmesi ve caydırıcı yaptırımların artırılması."

Prof. Dr. Aydın, "Sigara ile mücadele yalnızca bireysel bir tercih meselesi değil, toplumsal bir sorumluluktur. Sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumlar ve temiz bir çevre için bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmeliyiz" diyerek açıklamasını tamamladı.