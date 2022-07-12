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SİDE'DE KUMAR BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side mahallesindeki bir kafeye baskın yapan jandarma, kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye, 72 bin 760 lira idari para cezası uyguladı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side mahallesindeki bir kafeye baskın yapan jandarma, kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye, 72 bin 760 lira idari para cezası uyguladı.

Manavgat'ın Side mahallesindeki bir kafede kumar oynandığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. M.O.Ç.'nin depo olarak kiraladığı ve kapalı olan bir kafenin üst katında yapılan aramada 40 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Aramada tombala toplarını karıştırmak için kullanılan havalandırma motoru, topların karıştığı kutu, 90 tombala topu, 170 tombala oyun kartı, 400 tombala pulu, kamera, 3 yazboz ele geçirildi. Depo sahibi M.O.Ç. hakkında 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 40 kişiye, 72 bin 760 lira para cezası uygulandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Manavgat Side Güncel Haberler

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