Side Antik Kenti'nde Tezgahtarlar Yol Kapatarak Eylem Yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan iş yerlerinde tezgahtarlık yapan çalışanlar, Side Antik Kent'e motosikletle girişin yasak olması sebebiyle eylem yaptı. Müze önünde yolu trafiğe kapatan tezgahtarlar ve diğer çalışanlar, bu uygulamaya son verilmesini, aksi takdirde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. 112'ye gelen ihbar üzerine Side Antik Kent içerisine hasta almak için gelen ambulans, yolun kapalı olması nedeniyle hastayı almadan dönmek zorunda kaldı.

Side Antik Kenti'nde eylem yaptılar, ambulansa bile yol vermediler

Side'de tezgahtarlar yol kapatarak eylem yaptı, hasta almaya gelen ambulans geri döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan iş yerlerinde tezgahtarlık yapan çalışanlar, Side Antik Kent'e motosikletle girişin yasak olması sebebiyle eylem yaptı. Müze önünde yolu trafiğe kapatan tezgahtarlar ve diğer çalışanlar, bu uygulamaya son verilmesini, aksi takdirde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. 112'ye gelen ihbar üzerine Side Antik Kent içerisine hasta almak için gelen ambulans, yolun kapalı olması nedeniyle hastayı almadan dönmek zorunda kaldı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç'un gelerek eylemcilerle konuşmasının ardından eylem son buldu ve 1 saati aşkın süre bekleyen araçlar yoluna devam etti.

Ambulansın geçişine bile izin vermediler

Side Antik Kent Zabıta noktasından motosikletlerin içeriye alınmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirten büyük bölümünü Side'de bulunan iş yerlerinde tezgahtar olarak çalışanların oluşturduğu vatandaşlar, bu durumu protesto etmek amacıyla Side Müzesi önünde yolu kapatarak eylem yaptı. Eylem nedeniyle Side'ye girecek araçlar giremezken, Side'den çıkmak isteyen araçlar da dışarıya çıkamadı. Side Antik Kent'in 1 ve 2. girişi arasında tam anlamıyla araç kargaşası yaşanırken, eylemciler, 112 ihbar hattına gelen ihbar üzerine Side Antik Kenti içerisinden hasta almak için gelen ambulansın geçmesine bile izin vermedi.

Çalışma saatlerinin belli olmadığını, gece çok geç gittikleri için çocuklarını bile göremediklerini belirten tezgahtarlar, "Bizim için öğle saatlerinde verilen 2 saatlik izin kurtuluş oluyor. Bu 2 saatlik sürede evimize gidip yemek yiyerek, terlediğimiz için duş alarak, çocuklarımızı ve ailemizi görüyoruz. Bunu da ancak motosikletle sağlayabiliyoruz. Birinci kapıdan itibaren motosikletlerin içeriye girişi yasaklandığı için çok zor durumdayız. Motosikletler için 2. girişteki boş alanda eskiden olduğu gibi bir park oluşturulmalıdır. Biz Side Antik Kenti içerisine girelim istemiyoruz. Kapıda bırakalım, işimiz bittiğinde de binip gidelim. Bize motosikletinizi dış kapıya bırakın, buradan ya yürüyerek ya da traktöre binerek gidin diyorlar. Traktör 10 TL, her gidip gelmemiz 20 TL. Resmen haraç kesiyorlar. Biz bunu nasıl karşılayalım. Bizim motosikletlerimizi içeriye almamak için konulan barikat yüzünden bebek arabalı veya engelli arabalı gelen turistler de içeri giremiyor. Bizim yüzümüzden turistleri de mağdur ediyorlar. Bize kolaylık sağlaması gerekenler maalesef bize zorluk çıkarıyor. İdareci, herkesi dinleyen, ortak karar alan kişidir. Öğleyin duş almaya gidiyoruz, motosikleti bırakıp iş yerine kadar güneşin altında yürüdüğümüzde terden ölüyoruz. Bu nasıl zihniyettir. Acilen bu işe çözüm bulunmalıdır" diye konuştular.

Jandarma İlçe Komutanıyla konuşup yolu açtılar

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç'un gelerek eylemcilerle konuşması ve onları ikna etmesinin ardından eylem son buldu ve 1 saati aşkın süre bekleyen araçlar yoluna devam etti.