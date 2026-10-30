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Sichuan'ın Bazhong kentindeki Qingyukou Barajı'nın ikinci aşaması tamamlandı

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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Bazhong kentinde bulunan üç aşamalı Qingyukou Barajı projesinin ikinci aşaması cuma günü tamamlandı. Baraj, sel kontrolünün yanı sıra su temini ve hidroelektrik enerji üretimi açısından da kritik rol oynuyor.

BAZHONG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Bazhong kentinde bulunan Qingyukou Barajı'nın şantiyesi, 30 Ekim 2026.

Üç aşamalı Qingyukou Barajı projesinin ikinci aşaması cuma günü tamamlandı. Baraj, sel kontrolünün yanı sıra su temini ve hidroelektrik enerji üretimi açısından da kritik bir rol oynuyor. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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