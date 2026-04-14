Çin lideri Şi'den Orta Doğu'da "barış içinde bir arada yaşama" ilkesine bağlılık çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle çatışmanın tırmandığı Orta Doğu ve Körfez bölgesinde "barış içinde bir arada yaşama" ilkesine bağlılığın, sürdürülebilir güvenlik mimarisinin inşası için gerekli olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi ülkesini ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinde Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi için genel ilkeler çerçevesinde 4 maddelik öneride bulundu.

Orta Doğu'da ve Körfez bölgesinde ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik mimarisini inşa etmenin zorunlu olduğunu ifade eden Şi, bunun için "barış içinde bir arada yaşama" ilkesine bağlılığın gerekli olduğunu vurguladı.

Şi, "ulusal egemenlik" ilkesine bağlı olmanın önemine işaret ederek, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki tüm ülkelerin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve tüm ülkelerin yurttaşlarının, tesislerinin ve kurumlarının güvenliğinin etkin şekilde korunması gerektiğini kaydetti.

"Uluslararası hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlı kalınması, uluslararası hukukun otoritesinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Şi, dünyanın güçlü olanın dilediğini yaptığı orman kanununa dönmesinin önlenmesi gerektiğini söyledi.

Şi, kalkınma ve güvenlik arasında eş güdüm sağlanmasının gereğini vurgulayarak, tüm taraflara Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin kalkınmasına elverişli ortamın oluşturulması için birlikte çalışmaları çağrısında bulundu.

Al Nahyan, kritik dönemde Çin'i ziyaret ediyor

Veliaht Prens Al Nahyan da görüşmede, Çin'in Orta Doğu'da krizin çözümüne yönelik pozitif çabalarını takdir ettiklerini belirterek, taraflar arasında ateşkesin sağlanması, çatışmaların durdurulması, bölgesel barış ile istikrarın en kısa sürede sağlanması, uluslararası gemi taşımacılığının güvenliğinin tesis edilmesi ve krizin küresel ekonomi ile enerji güvenliğine daha büyük zarar vermesinin önlenmesi için Çin ile yakın iletişimi ve eş güdümü sağlamaya hazır oldukları mesajını verdi.

Al Nahyan, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da gerilimin hakim olduğu bir dönemde Çin'i ziyaret ediyor.

BAE, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta İran'ın misilleme saldırılarına hedef olmasının yanı sıra küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğindeki kesintilerden doğrudan etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

BAE ve Körfez ülkelerinin yanı sıra Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.