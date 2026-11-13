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Shangyu'da şemsiye ihracat geliri 2026'nın ocak-eylül döneminde 1,5 milyar yuanı aştı

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Shangyu'da şemsiye ihracat geliri 2026'nın ocak-eylül döneminde 1,5 milyar yuanı aştı
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Çin'in Zhejiang eyaletindeki Shangyu bölgesinin şemsiye ihracat geliri 2026 ocak-eylül döneminde 1,5 milyar yuanı aştı. Bölgede sınır ötesi e-ticaret işletmeleri 2025'e göre yaklaşık üç kat artarken, 1.400'den fazla işletmeyi kapsayan sanayi kümesi 45.000 kişiye istihdam sağlıyor.

SHAOXING, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Shaoxing kentindeki Shangyu bölgesinin şemsiye ihracatından elde ettiği gelir, 2026 yılının ocak-eylül döneminde 1,5 milyar yuanı (yaklaşık 225 milyon ABD doları) aştı.

Bölgede faaliyet gösteren sınır ötesi e-ticaret işletmelerinin sayısı ise 2025 yılına kıyasla yaklaşık üç kat artmış durumda.

Bölgenin son yıllarda ürünlerinin rekabet gücünü sürekli artıran şemsiye sektörü, kendi bünyesinde bir sanayi kümelenmesi de oluşturdu. 1.400'den fazla işletmeyi kapsayan bu sanayi kümelenmesi, 45.000 kişiye istihdam olanağı sunuyor.

Kaynak: Xinhua
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