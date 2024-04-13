Shanghai'dan Gemi İhracatında Büyük Artış

SHANGHAİ, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai, 2024 yılının ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 112,9'luk kayda değer bir artışla 149 gemi ihraç etti.

Shanghai Gümrüğü'nden yapılan açıklamaya göre aynı dönemde bu ihracatın toplam değeri 9,95 milyar yuana (yaklaşık 1,4 milyar ABD doları) ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 222,2'lik şaşırtıcı bir büyüme kaydetti.

2024 yılının ilk iki ayında, Çin'in gemi inşa endüstrisinin önemli bir kalesi olan Shanghai'dan yapılan gemi ihracatının hacmi, toplam ulusal gemi ihracat hacminin yüzde 15,9'unu, değeri ise aynı dönemdeki ulusal gemi ihracatı değerinin yüzde 20,6'sını oluşturdu.

İhracatlar arasında Avrupa Birliği'ne ihraç edilen gemilerin değeri 3,28 milyar yuana yükselerek Shanghai'ın toplam gemi ihracat değerinin yaklaşık üçte birini oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl Shanghai'ın gemi ihracatı 2022 yılına kıyasla yüzde 48,8 artışla 44,5 milyar yuan olarak gerçekleşmişti.

Çin Ulusal Gemi İnşa Sanayi Birliği tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Çin'in gemi inşa tamamlama hacmi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,8 artışla 42,32 milyon detveyt tona (DWT) ulaştı.

Ayrıca, 2023 yılında alınan yeni siparişlerin 71,2 milyon DWT'ye ulaştığı ve 2022 yılına kıyasla yüzde 56,4 oranında önemli bir büyüme kaydettiği belirtildi.