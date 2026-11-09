Shanghai'daki 9. Çin İthalat Fuarı'nda ev aletleri ve moda ürünleri tanıtılıyor

Shanghai'daki 9. Çin İthalat Fuarı'nda ev aletleri ve moda ürünleri tanıtılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in Shanghai kentindeki 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda tüketim ürünleri küresel tüketim trendlerini ve yaşam kalitesindeki artışı yansıtıyor. Fuarın tüketim ürünleri alanında ev aletleri, mobilya, kozmetik, moda ile spor ve açık hava ekipmanları tanıtılıyor.
SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda sergilenen tüketim ürünleri, küresel tüketim trendlerini ve yaşam kalitesindeki artışı gözler önüne seriyor.
Fuarın tüketim ürünlerine ayrılan sergi alanında ev aletleri, mobilyalar, güzellik ve kozmetik ürünleri, moda ürünler, spor ve açık hava ekipmanları gibi geniş bir ürün yelpazesi tanıtılıyor.
Kaynak: Xinhua