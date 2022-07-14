Shanghai'da Alışveriş Yapılabilen Canlı Yayınlara Düzenleme Geliyor - Haberler

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Shanghai'da Alışveriş Yapılabilen Canlı Yayınlara Düzenleme Geliyor

Xinhua - Güncel
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Shanghai'da Alışveriş Yapılabilen Canlı Yayınlara Düzenleme Geliyor

SHANGHAİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai'daki piyasa düzenleyicisi, tıklama sahtekarlığı, sahte reklam ve diğer kural dışı uygulamalarla mücadele etmek için canlı yayın satış aktivitelerini düzenlemek üzere yönerge hazırladı.

SHANGHAİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai'daki piyasa düzenleyicisi, tıklama sahtekarlığı, sahte reklam ve diğer kural dışı uygulamalarla mücadele etmek için canlı yayın satış aktivitelerini düzenlemek üzere yönerge hazırladı. Belediye idaresine göre, canlı yayın satış platformları, piyasa düzenlemesi için kurallara aykırı canlı yayın yapanlar için bir "kara liste" sistemi oluşturacak. Buna göre, canlı yayın satış platformları satış yapmak için "çevrimiçi en düşük fiyat" veya "tarihin en düşük fiyatları" gibi bir beklenti yaratan reklamları kullanamayacak. Genelgede, canlı yayın satış platformlarının, küçükler ve yaşlıların hak ve çıkarlarını korumak için, ürünleri keyfi olarak "sadece bebekler ve çocuklar için" diyerek etiketlememesi, pornografi veya şiddet içeren ürün ve hizmetleri küçüklere satmaması veya yaşlıları hedef alan tıp, yatırım ve gayrimenkullerle ilgili yasadışı reklamları yayınlaması gerektiğini belirtildi.

Canlı yayın satış platformları, kanal operatörleri ve canlı yayıncıların yükümlülüklerinin netleştirildiği genelgede, tüketici hakları anlaşmazlıkları için de hızlı bir düzen sisteminin kurulması önerildi. Çin'de alışveriş yapılabilen canlı yayın kanalları sayısında patlama yaşanıyor. Veri analiz ajansı iiMedia Research tarafından Haziran ayı sonunda yayınlanan rapora göre, ülkede canlı yayın yapan e-ticaret endüstrisinin büyüklüğü 2021'de 1,2 trilyon yuana (yaklaşık 178 milyar ABD doları) ulaştı ve bu rakam 2025 yılına kadar muhtemelen 2,1 trilyon yuanın üzerine çıkacak.

Xinhua / Güncel

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