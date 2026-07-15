Albüm: Çin'de Bavi Tayfunu'nun Ardından Su Ürünleri Çiftliklerinde Çalışmalar Yeniden Başladı

Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bir deniz çiftliğinde ilerleyen balıkçı tekneleri görülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Yang Zhili/Xinhua)

RONCHENG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Rongcheng kentindeki deniz çiftlikleri, Bavi Tayfunu'nun bölgedeki etkisini yitirmesinin ardından faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başladı.

Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki bir deniz çiftliğinde ilerleyen balıkçı tekneleri görülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Yang Zhili/Xinhua)Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki bir deniz çiftliğinde ilerleyen balıkçı tekneleri görülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Yang Zhili/Xinhua)Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan bir deniz çiftliğigörülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Yang Zhili/Xinhua)Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan bir deniz çiftliğigörülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua)Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan bir deniz çiftliğigörülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua)Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan bir deniz çiftliğigörülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua