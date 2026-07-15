Albüm: Çin'de Bavi Tayfunu'nun Ardından Su Ürünleri Çiftliklerinde Çalışmalar Yeniden Başladı
Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Rongcheng kentindeki deniz çiftlikleri, Bavi Tayfunu'nun etkisini kaybetmesinin ardından balıkçı tekneleriyle faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başladı.
RONCHENG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Rongcheng kentindeki deniz çiftlikleri, Bavi Tayfunu'nun bölgedeki etkisini yitirmesinin ardından faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başladı.
görülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Yang Zhili/Xinhua) görülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua) görülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua) görülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua