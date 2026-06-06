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Albüm: Çin'in Shandong Eyaletinde Çeşitli Sektörlerdeki Fotovoltaik Uygulamaları Dikkat Çekiyor

Albüm: Çin'in Shandong Eyaletinde Çeşitli Sektörlerdeki Fotovoltaik Uygulamaları Dikkat Çekiyor
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Çin'in Shandong eyaleti, yerel koşullara uygun tamamlayıcı modellerle fotovoltaik enerji sektöründe ilerleme kaydetti. Bu yenilikçi yaklaşım, temiz enerji araştırmalarını desteklerken ekolojik çevrenin korunması ve ekonomik kazanç sağlıyor.

JİNAN, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Shandong eyaleti, son yıllarda yerel koşullara uyarlanarak hayata geçirilen tamamlayıcı modeller sayesinde fotovoltaik enerji sektöründe kayda değer bir ilerleme kaydetti. Bu yenilikçi yaklaşımlar, temiz enerji araştırmalarını desteklerken ekolojik çevrenin korunması ve ekonomik kazanç açısından da üçlü bir kazanç modeli oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua
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