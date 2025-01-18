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SGK ve İş Kurumu Müdürleri 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

SGK ve İş Kurumu Müdürleri 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran fotoğraflarını değerlendirdi. Oylamada çeşitli kategorilerdeki eserler gözden geçirildi.

SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Lale ve Çildam, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz","Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" isimli fotoğraflarını tercih eden Lale, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci" adlı fotoğrafını seçen Lale, "Spor" kategorisinde tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Çildam

Çildam ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz","Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde suyun altında" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği "Kar eğlencesi" isimli fotoğrafı seçen Çildam, "Spor" kategorisindeki tercihini de Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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