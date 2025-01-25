Hastanelerdeki katkı payı ücretleri değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katkı payı tutarlarına ilişkin Sağlık Uygulama Tebliği yayımlandı. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak. İkinci, basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında katılım payı 20 TL, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ile devlet ve vakıf üniversiteleri hastanelerinde 45 TL olacak.

KATKI PAYLARINA YENİ DÜZENLEME

SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları ise şöyle belirlendi:

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 20 TL,

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastanelerinde, Tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ve tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 45 TL

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında 50 TL

KATKI PAYLARI % 50 AZALTILDI

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmeti sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.