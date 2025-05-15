SGK Antalya İl Müdürü'nden Kayıt Dışı İstihdama Dikkat

SGK Antalya İl Müdürü'nden Kayıt Dışı İstihdama Dikkat
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Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Antalya Ticaret Borsası'nı ziyaret eden SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, kayıt dışı istihdamın olumsuz etkilerini vurguladı ve tarım sektöründeki istihdamın artırılması için özel çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti.

Tanrıöver, ziyarette yaptığı konuşmada, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında kayıt dışı istihdamın olumsuzluklarına dikkati çekti.

Kayıt dışı istihdamın çalışanlar ve işverenler ile devlet açısından ciddi olumsuzluklara yol açtığını anlatan Tanrıöver, sigortasız çalışanların birçok yasal haktan mahrum kaldığını, işverenlerin haksız rekabetle karşılaştığını, devletin prim ve vergi kaybına uğradığını belirtti.

Antalya'nın hizmet kalitesinde Türkiye'nin birinci ili olduğunu aktaran Tanrıöver, turizm ve tarım sektörünün istihdamda önemli iki sektör olduğunu, tarımda istihdamın daha da artırılması için ATB ile ortak çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Tarım sektörünün ve çalışanlarının beklentileri doğrultusunda, kayıt dışılığı azaltacak tarıma özel bir sosyal güvenlik sistemi çalıştıklarını anlatan Tanrıöver, "Bu konuda ATB ile entegre çalışıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tarımda istihdamın daha da artacağını umuyoruz." dedi.

ATB Başkanı Ali Çandır da, Türkiye'de kayıtlı tarım sigortalısının en çok olduğu ilin Antalya olduğunu ve yapılacak düzenlemelerle sayının daha da artacağını kaydetti.???????

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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