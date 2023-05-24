Seyit Torun: Bu Montajcı, Bu Çürümüş İktidarın, Depremzede Vatandaşlarımız Üzerinden Partizanlık Yapmasına İzin Vermeyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP iktidarının, CHP’li belediyelerin deprem bölgelerinde çalışma yapmadığı iddialarına tepki göstererek “Biz, ilk günden beri oradaydık hala oradayız. Bu montajcı, bu çürümüş iktidarın depremzede vatandaşlarımız üzerinden partizanlık yapmasına, algıcılık oynamasına, yavuz hırsız misali ev sahibini bastırmasına izin vermeyiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP iktidarının, CHP'li belediyelerin deprem bölgelerinde çalışma yapmadığı iddialarına tepki göstererek "Biz, ilk günden beri oradaydık hala oradayız. Bu montajcı, bu çürümüş iktidarın depremzede vatandaşlarımız üzerinden partizanlık yapmasına, algıcılık oynamasına, yavuz hırsız misali ev sahibini bastırmasına izin vermeyiz" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, iktidarın, CHP'li belediyelerin deprem bölgelerine yönelik hizmetleri karalamaya çalıştığını belirterek, iddialara rakamlarla yanıt verdi. Torun, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"YÜZLERCE VATANDAŞIMIZI ENKAZ ALTINDAN BİZİM BELEDİYELERİMİZ ÇIKARDI"

"Siyasi iktidar yalan ve iftira siyasetinde sınır tanımıyor. Kendi ağzıyla montaj olduğunu itiraf ettiği videoları meydan meydan izleten Erdoğan, belediyelerimizin deprem bölgesindeki hizmetlerini karalamak için her türlü yola başvuruyor. Altını çizmek isterim ki belediyelerimiz depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşlarımızın yardımına koştu. Arama kurtarma ekiplerimiz birçok noktada AFAD'dan önce enkazlara ulaştı. Yüzlerce vatandaşımızı enkaz altından bizim belediyelerimiz çıkardı.

"BELEDİYELERİMİZ BUGÜNE KADAR; 9 BİN 596 ARAÇ VE 28 BİN 427 PERSONELİNİ DEPREM BÖLGELERİNE GÖNDERDİ"

Belediyelerimiz bugüne kadar; 9 bin 596 araç ve 28 bin 427 personelini deprem bölgelerine gönderdi. Her türlü insani yardım malzemesi taşıyan 7 bin 286 TIR, depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıldı. 155 mobil mutfak, 163 ikram aracı, 18 mobil fırın vatandaşlarımıza hizmet verdi. Bunların yanı sıra; 2 milyon 938 bin battaniye, 49 bin 931 çadır, 1.809 konteynır, 266 bin ısıtıcı ve soba, bin 964 mobil tuvalet ve duş, 2 bin 212 jeneratör ve 4 milyon 676 bin hijyen paketi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Üstelik bu hizmetler iktidarın tüm koordinasyonsuzluğuna, çıkardığı tüm zorluklara rağmen yapıldı.

"BU MONTAJCI, ÇÜRÜMÜŞ İKTİDARIN, DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZ ÜZERİNDEN PARTİZANLIK YAPMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Şu anda 129 görevli belediyemiz, ilgili büyükşehir belediyelerimizin koordinatörlüğünde desteklerine devam ediyor. Biz, ilk günden beri oradaydık hala oradayız. Bu montajcı, bu çürümüş iktidarın, depremzede vatandaşlarımız üzerinden partizanlık yapmasına, algıcılık oynamasına, yavuz hırsız misali ev sahibini bastırmasına izin vermeyiz."