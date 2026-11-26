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(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşananlara ilişkin, "Yaşananların sorumlusu başta işbirlikçi UEFA, Gürcistan devleti, güvenlik güçleri ile emperyalist dayatmalar sonucu maçın başka bir ülkede oynanmasına çanak tutan Türkiye Futbol Federasyonu'dur" ifadesini kullandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Gürcistan'da Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşananlara ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Soykırımcı İsrail'e karşı mazlum Filistin halkıyla dayanışma gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, Gürcistan polisinin orantısız şiddetine maruz kalırken Saray rejimi ve onun Futbol Federasyonu seyirci kalıyor. Yaşananların sorumlusu başta işbirlikçi UEFA, Gürcistan devleti, güvenlik güçleri ile emperyalist dayatmalar sonucu maçın başka bir ülkede oynanmasına çanak tutan Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Yaralanan ve gözaltına alınan tüm taraftarların yanındayız. Barbarlık yenilecek, direnen halklar kazanacak."

Kaynak: ANKA