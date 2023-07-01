Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tavuk yüklü iki dorse ile seyir halindeyken sondaki dorsenin tekerinin alev alarak yanmaya başladığı tırın sürücüsü dorseyi tırdan çıkararak diğer dorsenin de yanmasını engelledi. Olayda dorsede bulunan 1500 tavuk telef oldu.

Seyir halindeki tavuk yüklü dorse yandı: 1500 tavuk telef oldu

Sürücünün yanan dorseyi ayırması daha büyük bir facianın önüne geçti

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tavuk yüklü iki dorse ile seyir halindeyken sondaki dorsenin tekerinin alev alarak yanmaya başladığı tırın sürücüsü dorseyi tırdan çıkararak diğer dorsenin de yanmasını engelledi. Olayda dorsede bulunan 1500 tavuk telef oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bugün saat 05.45 sıralarında seyir halindeki tavuk yüklü bir tırın dorsesinin alev alması sonucu 1500 tavuk yanarak telef oldu.

Olay, Alaşehir - Sarıgöl karayolu Çataltepe Mevkiinde meydana geldi. Tavuk yüklü iki dorse taşıyan N.T. yönetimindeki 45 ZC 472 tır, Alaşehir yönüne giderken arka dorsesinin lastiği alev alarak yanmaya başladı. Diğer sürücülerin tır sürücüsünü uyarması sonucu sürücü N.T. yanan dorseyi tırdan ayırarak diğer dorseye sıçramasını engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polisin yangınla ilgili soruşturmasının devam ettiği ve çıkan yangında dorsede bulunan 1500 tavuğun telef olduğu bildirildi.