Seydişehir'de sınav koordinasyon toplantısı

Seydişehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT-AYT ) öncesi Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Seydişehir Sınav Koordinatörlüğü tarafından sınav güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında kaymakamlıkta yapılan toplantıda Seydişehir'de 17 okulda 2 bin 900 öğrencinin katılacağı sınavın güven ve huzur içinde gerçekleşmesinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler konuşuldu.

Sınava katılacak adaylara başarılar dileyen Pişkin, "18-19 Haziran'da yapılacak sınavların kurallara uygun ve güven içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, Seydişehir İlçe Sınav Koordinasyon Kurulu ile toplantımızı gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin sorunsuz bir sınav yaşamaları için gerekli her türlü tedbiri planladık. Sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kadir Şanlı, NEÜ Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kahraman ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Uzun, İlçe Nüfus Müdürü Ahmet Sezek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tahir Kibar katıldı.