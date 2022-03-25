Seydişehir'de radyo programcısı ve şair Talha Bora Öge sevenleriyle bir araya geldi - Haberler

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Seydişehir'de radyo programcısı ve şair Talha Bora Öge sevenleriyle bir araya geldi

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de radyo programcısı ve şair Talha Bora Öge sevenleriyle bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte radyo programcısı ve Şair Talha Bora Öge, sevenleriyle buluştu.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte radyo programcısı ve Şair Talha Bora Öge, sevenleriyle buluştu.

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Öge, türküler seslendirip şiirler okudu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal etkinlikte, Seydişehir'de kültürel ve sosyal etkinliklere yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

"Nam-ı Diğer Gölge" mahlasıyla seslendirdiği türkü ve şiirleriyle katılımcılara güzel bir gün yaşatan Öge'ye ve ekibine, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür eden Tutal, bundan sonraki süreçte kültürel ve sosyal etkinliklere daha yoğun şekilde devam edeceklerini ifade etti.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Talha Bora Öge, Seydişehir, Konya, Radyo, Güncel, Haberler

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