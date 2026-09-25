Serkan Sarı, Bolu'daki CHP kampında Meclis'e güçlü CHP kadrosu hazırlanıyor dedi

Haber: Feyaz Çanak / Kamera: Hakan Karaduman

(BOLU) - CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, Bolu'da yapılan CHP milletvekili kampına ilişkin, "Meclis'e güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi kadrosu hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bugün itibarıyla kampta sorunlara çözüm üretmek için bugün sığ bir tartışma içerisinde yürüyen siyaseti bu tartışma alanından çıkararak ülke meselelerine odaklanan, iktidarı isteyen ve ülke meselelerini çözmeye talip bir kadronun hazırladığı bir raporu da pazartesi günü itibarıyla sizlerle paylaşıyor olacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, yeni yasama yılı için düzenlenen milletvekili kampı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kamp için son hazırlıkların yapıldığını bu akşamdan itibaren parti yöneticilerinin Bolu'da olacağını belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Yarın itibarıyla da ülke gündemine dair önemli değerlendirmeler yapıp buradan gerçekten güçlü bir sonuçla çıkmayı hedefliyoruz. Bugün ülkenin içinde bulunmuş olduğu ve şu yakın süreç içerisinde de gündemi sarsan finansal piyasalar ve fon kriziyle ilgili, yani ülkenin aslında ekonomisiyle ilgili ciddi bir zafiyet var. Ekonomi yönetimiyle ilgili ciddi sorunlar var. Bu konuyla ilgili milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, MYK üyelerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz, partimizin üst yönetim kadrolarının hepsi bir araya gelerek yarından itibaren bu konu derinlemesine tartışılıyor olacak. Uzmanların vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili önümüzdeki sürece sunacağı konu başlıklarını ve çözüm önerilerini hep birlikte tespit ediyor olacağız."

"SİYASİ AHLAK YASASI TARTIŞILACAK"

Kamp gündemleri arasında siyasi ahlak yasasının da olduğunu söyleyen Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ülkemizin içerisinde bulunmuş olduğu koşullar, yaratılan bu tahribat, iktidara yakın kesimlerin yapmış olduğu kayırmacılık, yandaşçılık anlayışı karşısında ne yazık ki bütün kamu kurum ve kuruluşları çürümüş vaziyette. Bu anlamda bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu koşullar, bugün geldiğimiz nokta aslında ülkemizin geleneklerinden, göreneklerinden, birikiminden, ahlakından çok uzaklaştığını bize gösteriyor. Bu anlamda bir yasal düzenlemeye, Meclis çatısı altında uzlaşı zemininde bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu görüyoruz. ve bunun tabii ki öncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin temellerini güçlü bir şekilde dünden bugüne savunan Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına düşüyor.

"ÇALIŞMALARIN SONUCUNDA DEKLARASYON PAYLAŞILACAK"

Yapılacak çalışmaların sonucunda da bir sonuç bildirgesi ve bir deklarasyonla kamuoyuyla paylaşarak bu süreçte belirlediğimiz ve o gün çözüm için uğraşacağımız konu başlıklarını hep birlikte konuşuyor olacağız. Devamında da Meclis'e güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi kadrosu hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bugün itibarıyla kampta sorunlara çözüm üretmek için bugün sığ bir tartışma içerisinde yürüyen siyaseti bu tartışma alanından çıkararak ülke meselelerine odaklanan, iktidarı isteyen ve ülke meselelerini çözmeye talip bir kadronun hazırladığı bir raporu da pazartesi günü itibarıyla sizlerle paylaşıyor olacağız."

Kaynak: ANKA