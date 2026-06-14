Haberler

Denizli'de vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na destek için sabah namazında bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacak A Milli Futbol Takımı'na destek için sabah namazında bir araya geldi. Çarşı Camisi'nde buluşan grup, dua programının ardından Gençlik Merkezi'nde maçı izleyerek bayraklarla takıma moral verdi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için sabah namazında buluştu.

Çarşı Camisi'nde toplanan vatandaşlar, sabah namazının ardından yapılan dua programına katıldı.

Daha sonra Serinhisar Gençlik Merkezi'ne geçen vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.

Konferans salonunda bir araya gelen gençler ve çocuklar, maçı izledi.

Grup, zaman zaman ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak milli takıma destek verdi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
Canlı anlatım! İlk yarı bitti, işte skor

Canlı anlatım! İlk yarı bitti, işte skor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran lideri Hamaney'den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka 'milli birlik' çağrısı

Hamaney'den anlaşma sonrası ayaklanan İran halkına bir çağrı var
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladı, intihar etti
İskoçya'dan Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra tarihi galibiyet

Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra gelen tarihi galibiyet
Kastamonu'da can pazarı: Yaralıyı kurtarmaya çalışanlara başka bir araç çarptı, 6 yaralı

Yaralıyı kurtarmaya çalışanlara başka bir araç çarptı: 6 yaralı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Trump’ın 'Yarın imzalıyoruz' dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı

Trump'ın imza planının altından bambaşka bir oyun çıktı
DSP lideri Aksakal, parti arayışındaki Özel yönetimine kapıyı kapadı: DSP çamaşır makinesi değil

Parti arayışındaki Özel'in yüzüne kapıyı çok sert kapattılar