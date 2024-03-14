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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sağlık alanında yeni çalışmalar yapacak

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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçilmesi halinde sağlık alanında yeni çalışmalar yapacaklarını bildirdi. Alemdar, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı ve pandemi dönemi başta olmak üzere toplum sağlığının korunması için adımlar atacaklarını belirtti.

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçilmesi halinde sağlık alanında yeni çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Serdivan Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Alemdar, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Pandemi dönemi başta olmak üzere toplum sağlığının korunması için büyük özveriyle çalışan sağlıkçıların fedakarlıklarının asla unutulmayacağını belirten Alemdar, yeni dönemde kentin sağlık altyapısını güçlendirecek adımları kararlılıkla atacaklarını kaydetti.

Yeni dönemde sağlık alanında yeni çalışmalar yapacaklarını paylaşan Alemdar, ilçelerde eksik olan sağlık ocağı, poliklinik ve hastane gibi sağlık tesislerinin açılması için gerekli olan altyapı ihtiyaçlarını takip edeceklerini ifade etti.

İlçelerde Büyükşehir sağlık noktaları oluşturarak vatandaşların hizmetine sunacakları bilgisini veren Alemdar, "Sağlık, olmazsa olmazımız. Bu noktada biz de üzerimize düşeni yapacağız. Çocuklar en değerli varlıklarımız. Belediye marifetiyle kuracağımız Çocuk Kliniği'nde 7/24 çocuklarımıza hizmet sunacağız. Uzman hekim kadrosu ile çocuklara özel tasarlanmış kliniğimizde evlatlarımızın sağlığı için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Küpçüler ve Yeni Mahalle ziyaretleri

Alemdar, seçim çalışmaları kapsamında Erenler ilçesi Küpçüler ve Yeni Mahalle'de vatandaşlarla buluştu.

Sakarya Romanlar Derneği Başkanı Orhan Tanyel ve kalabalık tarafından karşılanan Alemdar, hiçbir zaman ötekileştirenlerden olmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Farklılıklarımızı şehrimizin bir parçası ve önemli bir değeri olarak gördük. Bizim Yeni mahalleli kardeşlerimizle gönül bağımız var. Allah nasip ederse eskiden olduğu gibi önümüzdeki dönemde de biz yine sizin sofranızda olacağız. Allah razı olsun sizler de bizim hep yanımızda oldunuz. İnşallah Cumhur İttifakı olarak şehrimiz için en doğru kararları almaya devam edeceğiz. Yeni dönemde Rahmi başkanımızla standartlarınızı yükseltmek için var gücümüzle çalışacağız. Hizmet bizim işimiz. Burada eksikliklerimiz var. Bilin ki bunları beraber tamamlayacağız."

Alemdar'a, Erenler Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Rahmi Şengül, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer ile partilerin gençlik ve kadın kolları başkanları eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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