Serada Biber Hasadı Yaptı

SERADA BİBER HASADI YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çalıştayın ardından Aksu ilçesindeki bir tohum üretim merkezini ziyaret etti. Bakan Yumaklı'ya ziyareti sırasında Antalya Valisi Hulusi Şahin ve AK Parti Milletvekili Kemal Çelik eşlik etti. Üretim merkezinin ardından aynı bölgede üretim yapan İbrahim Demir'e ait seraya giden Bakan Yumaklı, burada biber hasadı yaptı.

'TOHUM FİRMALARIMIZ DÜNYAYLA BOY ÖLÇÜŞECEK DURUMDA'

Hasadın ardından açıklama yapan Yumaklı, " Türkiye'nin adeta tohumun ASELSAN'ı olarak tabir ettiğimiz bir firmamızı ziyaret ettik. Teknoloji denilince hep akla gelen kullanılan makine ekipman olur. Ancak öyle değil. Tohum, tarım teknolojisi içerisinde en stratejik, en önemli hususlardan bir tanesi. Tohum firmalarımız dünyayla boy ölçüşecek duruma gelmiş durumdalar. Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğümüz de tarla bitkilerinde 953, bahçe bitkilerinde 1030 civarında çeşidi geliştirmiş durumda. Bunlar aynı zamanda iklim koşullarına uyum sağlayan daha verimli, daha kaliteli üretimi sağlayacak olan tohumlar" dedi.

'ÜLKEMİZİN TOHUM AÇISINDAN HİÇBİR SIKINTISI YOK'

Türkiye'nin tohum üretimi konusunda bir sıkıntısı olmadığını belirten Yumaklı, "15-20 sene öncenin şehir efsanelerini artık ülkemizde kullanmamızın hiçbir anlamı yok. Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok. Bizim gerek kamu kurumlarımız gerekse özel sektörümüz tohum üretimi ve tohum geliştirme konusunda dünyadaki pek çok rakiplerinden çok daha iyi, çok daha kaliteli. Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 97'sini ülkemizde üretiyoruz. Bu çok önemli bir oran. İthalatımızı, ihracatımızın karşılama oranı yüzde 137" diye konuştu.

'37 ATA TOHUMUMUZU DA GEN BANKAMIZDA SAKLIYORUZ'

Üretilen ve geliştirilen tohumların gen bankasında saklandığını belirten Yumaklı, "Ülkemizin tohum anlamında, bütün her şeyin sıfırlandığını varsayarsak bile ülkemizin buradaki riski sıfıra yakın. Ben bunu memnuniyetle halkımızın dikkatlerine sunmak isterim. Hem özel sektörümüz hem de kamu kurumlarımız artık bu konuda eşiği aşmış durumda. Sertifikalandırılmış 37 ata tohumumuzu da gen bankamızda saklıyoruz. Ata tohumlarının yasaklanması diye bir şey söz konusu asla değil. Bunun bir prosedürü var. Bu süreçlerden geçen bütün ata tohumlarımızı yine tescilliyoruz" dedi.

'TÜM BİRİMLER ÇALIŞIYOR'

Üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Yumaklı, "Dün gece bir astronotumuz uzaya gitti. Bunların hepsi vizyon işi. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin ikinci yüzyılında bize gösterdiği hedefler doğrultusunda herkes işini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor. Uzay çalışmalarından, insanlarımızın ve misafirlerimizin gıdasını temin edecek tohum araştırma, geliştirme ve bunları dünya piyasasına sunma konusunda tüm birimler çalışıyor. Üretimin ve üreticinin yüzyılında halkımızın yanında olacağız" diye konuştu.