Tip Sözcüsü Kadıgil'den Pazar Ziyareti: "Et, Sebze, Meyve Yemek, Süt İçmek Her Çocuğun Hakkıdır. Milletvekillerinin mi Hakkıdır Bir Tek?"

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, TBMM'deki iftar menüsü tartışmalarına ilişkin, "AKP'nin temsilcisi dün nasıl açıkladı biliyor musunuz, 'Gerekirse peynir, ekmek yeriz. Bunu yemek zorunda değiliz. Milletmiz ne yiyorsa, biz ona talibiz' dedi. Sizde hiç utanma, arlanma kalmadı mı? Bizim derdimiz sizin ne yediğinizle değil, bizim derdimiz bu milletin ne yemediğiyle. Et yemek, süt içmek, sebze yemek, meyve yemek her çocuğun hakkıdır. Milletvekillerinin mi hakkıdır bir tek" dedi.

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, 1 Mayıs Mahallesi'nde pazar ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından konuşan Kadıgil, şunları söyledi:

"Gelir gelmez bir haber daha aldık. Aslında Fatma Nur öğretmenden, kızıyla birlikte canlı canlı gömdükleri Fatma Nur'dan ve İkra'dan bahsederek başlayacaktım ama daha yarım saat önce Fatih'te, çocuklarının gözü önünde bir kadından, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi. Biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Sadece geçtiğimiz iki günde biri öğretmen iki kadını ve bir çocuğu toprağa verdik. Aynı zamanda soykırımcı İsrail ve hamisi ABD tarafından ülkemizi ve bölgemizi kan gölüne çevirmeye çalışan emperyalist müdahaleler nedeniyle daha dün İran'da 160 kız çocuğunu biz mezara verdik. Böyle bir ortamdayız ve hala utanmadan bizleri yönetenler, 'üç çocuk yapın, beş çocuk yapın, şu kadar çocuk yapın' diye akıl verip, o çocukların yaşaması için hiçbir şey yapmadığı bir ülkede yaşıyoruz."

İstanbul'da anne Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler'in ölümüne ilişkin de görüşlerini açıklayan Kadıgil, "Fatma Nur günlerce adalet nöbeti tuttu. 3 yaşındaki çocuğuna öz babasının istismarda bulunduğunu söyledi, dava açtı. O haysiyetsiz bir tek gün gözaltına alınmadı. Hiçbirimiz sesini duymadık, hiçbirimiz sesini duyuramadık. Göz göre göre bir kadınla bir çocuk öldü. Artık konu mağduriyeti geçti, suç ortaklığına geldi. Bu düzene kadın katili, çocuk katili bu düzene 'hayır' demeyen herkes bu düzenin suç ortağıdır" diye konuştu.

"Bizim derdimiz sizin ne yediğinizle değil, bizim derdimiz bu milletin ne yemediğiyle"

TBMM'deki iftar menüsüne yönelik kamuoyundaki tartışmaları hatırlatan Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bugün bu açıklamayı Meclis'te yapacaktım. Yemin ediyorum bir milletvekili olarak utanç içinde söylüyorum. Meclis'in kapısından içeri giresim gelmiyor. Dünden beri ne tartışıyorlar? Şu anda pazardayız. Dünden beri Meclis'te bir iftar menüsü paylaşıyorlar. Vekillerimiz Meclis'te bir iftar düzenlemiş. AKP'nin temsilcisi dün nasıl açıkladı biliyor musunuz, 'Gerekirse peynir, ekmek yeriz. Bunu yemek zorunda değiliz. Milletimiz ne yiyorsa, biz ona talibiz' dedi. Sizde hiç utanma, arlanma kalmadı mı?"

Bizim derdimiz sizin ne yediğinizle değil, bizim derdimiz bu milletin ne yemediğiyle. Biraz siz de bununla dertlenin. Et yemek, süt içmek, sebze yemek, meyve yemek her çocuğun hakkıdır. Milletvekillerinin mi hakkıdır bir tek? Neymiş efendim, gerekirse milletle birlikte peynir ekmek yerlermiş. Bu millet niye peynir ekmekten başka bir şey yemiyor? Bunun cevabını versene, 25 yıldır sen yönetiyorsun bu ülkeyi. Biz bunları söyleyince de Meclis'in itibarını düşürüyormuşuz. Meclis'in içinde bir danışman kız kardeşimiz uzaklaştırma kararına rağmen öldürülüyor. Bu Meclis'in itibarını düşürmüyor, Meclis'in göbeğinde stajyer kız çocukları tacize uğruyor bu Meclis'in itibarını düşürmüyor mesela.

Can Atalay seçilmiş bir milletvekili Anayasa Mahkemesi kararına rağmen hala hapiste... Bu da Meclis'in itibarını zedelemiyor. Ne zedeliyor? Paşamlar antrikot yerken, milleti peynir ekmeğe mahkum etmelerini eleştirmemiz...Yazıklar olsun hepinize. Şimdi izninizle bu pazara gireceğiz. Bu Meclis'te vekillerin yediği malları, mülkleri, etleri, antrikotları, avokadoları acaba bakalım arkamdaki insanlar yiyebiliyor mu göreceğiz... Yiyemediğimizin hepimiz çok iyi farkındayız."

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, sözlerini, "Bu kara düzene öfkelenen, hakkının yendiğini düşünen kadın arkadaşlarımı, bütün kız kardeşlerimi 8 Mart'ta oldukları yerde ses çıkartmaya ve çocukları öldüren bu düzene isyan etmeye davet ediyorum" diye tamamladı.

Kaynak: ANKA