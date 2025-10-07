Senegal Yatırım Forumu 16 Milyar Dolar Hedefiyle Başladı

Senegal'de düzenlenen Senegal Yatırım Forumu (Invest in Senegal) 16 milyar dolarlık yabancı yatırım hedefiyle başladı.

Senegal Yatırım Ajansı (APIX) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Senegal Yatırım Forumu, "Fırsatları birleştirmek, geleceği inşa etmek" temasıyla başkent Dakar yakınlarındaki Diamniadio'daki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde (CICAD) kapılarını açtı.

Suudi Arabistan'ın onur konuğu ülke olduğu foruma, Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'nun yanı sıra Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Shipokosa Mashatile, Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Burkina Faso Başbakanı Jean Emmanuel Ouedraogo ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al-Falih katıldı.

Cumhurbaşkanı Faye, açılışta yaptığı konuşmada, Senegal'e yatırımları artırmak için köklü değişiklikler yapacaklarını söyledi.

Senegal'i daha rekabetçi cazip bir pazar haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Faye, yatırım, vergi, iş, gümrük ve kamu ihale kanunlarında değişiklik yapıldığını dile getirdi.

Faye, bu değişikliklerin, "Senegal 2050 Vizyonu" çerçevesinde şekillendiğini belirterek, "Senegal, küresel zorluklara rağmen ilerlemeye devam ediyor. Katma değer sunan ve kalkınmaya yönelik yatırımlara kapımız sonuna kadar açık." dedi.

APIX Genel Müdürü Bakary Sega Bathily de Afrika'nın rolünün küresel planda giderek daha önemli hale geldiğini anımsatarak, "Afrika küresel ölçekte stratejik bir pazar haline geliyor. Yetenekleri ve kaynaklarıyla, kendi kaderini kendisi inşa ediyor." diye konuştu.

Odak noktası enerji, altyapı ve dijital dönüşüm

İki gün sürecek forumda, sermayenin reel ekonomiye yönlendirilmesi, tarımın yeniden yapılandırılması, enerji, stratejik kaynaklar, sanayi, yerel üretim zincirleri, sağlık, dijital dönüşüm, yapay zeka, kültür, yaratıcı endüstriler ve spor ekonomisi konularında oturumlar düzenlenecek.

Afrika'ya yönelen doğrudan yabancı yatırımlardan daha büyük pay alma hedefiyle düzenlenen forum, enerji, altyapı ve dijital dönüşüm sektörlerine odaklanacak.

Geçen sene ilki düzenlenen forum, yaklaşık 6 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekmişti. Bu yıl ise bu rakamın 16 milyara çıkması hedefleniyor.

Stratejik partner Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın bu yılki forumun onur konuğu ülkesi olmasının iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Dakar'da 800 milyon dolarlık yenilenebilir enerjiyle çalışan deniz suyu arıtma projesini üstlenen Suudi Arabistan'ın gelecek 10 yılda Sahra altı Afrika'ya 41 milyar dolar yatırım planının Senegal için farklı fırsatlar sunabileceği değerlendiriliyor.