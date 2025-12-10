Senegal'in Ankara Büyükelçisi Diop, Konya'da bir hastanede incelemelerde bulundu Açıklaması

Senegal'in Ankara Büyükelçisi Moustapa Sokhna Diop, uluslararası hastalarla ilgili işbirliği projelerine ilişkin Konya'da bir hastanede incelemelerde bulundu.

Konya Sanayici ve İş İnsanları Derneğince (KONİAD) Konya'da ağırlanan Büyükelçi Diop ve beraberindeki heyet, Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'nde hastane yönetimiyle görüşerek, uluslararası hastalar için sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.

Diop, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret ettiği hastaneyi çok beğendiğini söyleyen Diop, "Burada 'sağlık alanında, sağlık turizmi alanında birlikte ne yapabiliriz' diye konuştuk, hastanenin potansiyelini görme amacıyla buraya ziyaret gerçekleştirdik. Şartlar hususunda anlaşabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Senegal'den hastaların özellikle İstanbul'a geldiğini vurgulayan Diop, İstanbul'a gelen hastaların bir kısmının Konya'ya yönlendirebileceğini belirtti.

Diop, Türkiye'de sağlık hizmetlerini çok başarılı bulduğuna değinerek, " Türkiye'de sağlık sektörünü çok beğeniyoruz. Özellikle Afrika'da tedavi edilemeyen hastalıklar için Türkiye'de gerçekten çok iyi tedaviler gerçekleştiriyorlar. Bundan da son derece hoşnutuz. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

KONİAD Başkanı Mustafa Balta da Konya ile yabancı ülkeler arasında işbirliği kurarak ticari faaliyetleri artırmak istediklerini anlattı.

"Sağlıkta da varız, ilimde de varız, irfanda da varız. Konya için KONİAD ailesi Allah'ın izniyle çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullanan Balta, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin ekonomik anlamda iyi bir noktaya ulaştığını belirtti.

Hastanenin uluslararası hasta departmanı sorumlusu Dr. Ömer Ali Kerküklü, Büyükelçi Diop ile Senegalli vatandaşların Türkiye'deki tedavilerini ele aldıklarını aktardı.

Yabancı hastaların Türkiye'de özenle tedavi edildiğini anlatan Kerküklü, "Özellikle organ nakli, onkolojik hastalıklar, ortopedi ve bu alanda verebileceğimiz hizmetlerden bahsettik. Biliyorsunuz ki artık Türkiye sadece Türk vatandaşlarını değil, tüm dünyayı tedavi ediyor. Türk hekimleri artık dünyanın her yerinden gelen hastaları tedavi ediyor." dedi.

Kerküklü, "Gerekirse hastaların kara ambulansıyla veya uçak ambulansıyla bulundukları ülkeden Konya'ya direkt transferlerini sağlayıp tedavilerini burada sağlayabiliyoruz. Bu konuda da kendilerine Konya'ya gelmelerinden ve hastanemize gelmelerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Senegalli vatandaşların burada en iyi şekilde tıbbi hizmet almalarını sağlayacağız inşallah." diye konuştu.