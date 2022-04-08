Sendikanın grev kararı aldığı Çorlu Belediyesi önünde protesto

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Belediye İş Sendikası grev kararı aldı. İşçiler belediye önünde protesto eylemi yaptı.

Çorlu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Bunun üzerine sendika grev kararı aldı. Belediye önünde toplanan işçiler, görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanmasını alkışlarla protesto ederek, eylem yaptı.