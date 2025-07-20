Şemdinli'de Bal Hasat Şenliği Düzenlendi

Şemdinli'de Bal Hasat Şenliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen Bal Hasat Şenliği'nde, arıcılık kıyafetleri giyen katılımcılar kovanlardan bal hasadı yaptı. Vali Ali Çelik, organik balın ekonomiye katkısını vurguladı ve arıcılığı destekleyeceklerini belirtti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Bal Hasat Şenliği" düzenlendi.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Alan köyünde düzenlenen şenliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ile Belediye Başkanı Fahri Şakar ve katılımcılar, arıcılık kıyafetleri giyerek kovanlardan bal hasadı yaptı.

Arıcılarla bir süre sohbet eden, taleplerini dinleyen Çelik, gazetecilere, kentte üretilen organik balın ekonomiye katkı sunduğunu söyledi.

Bölgede arıcılığın gelişmesi, bal üretiminin artırılması için arıcıları destekleyeceklerini belirten Çelik, "Yıllarca zorlukların yaşandığı bu güzel köyümüzde önce alabalık tesisini ziyaret ettik, ardından arıcılarımızla bal hasadı yaptık. Üretimin bir halkası olan köylülerimizle bir araya gelmek çok anlamlıydı. Bu vesileyle tüm üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Burada emeğin, alın terinin karşılığını görmek bizi ayrıca gururlandırdı. Arıcılığı büyüklerinden devralan gençlerimizin üretimi artıracaklarına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Kentte arıcılığın her geçen gün geliştiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bir reklamda şöyle deniliyordu, 'Ya üreterek var olacağız ya da tüketerek yok olacağız.' Sizler üretimin gerçek kahramanlarısınız. Hakkari'deki arıcılarımız işlerini hakkıyla yapıyor. Hedefimiz artık sadece üretmek değil. Balı analizleriyle, raporlarıyla, pazarlama süreçleriyle bir marka değeri haline getireceğiz. Elimizdeki ürün çok değerli. Binlerce çiçekten süzülen, eşsiz bir flora zenginliği taşıyan Şemdinli balı, analiz raporlarında ayrı bir yere konuluyor. Coğrafyamız, habitatımız, ekosistemimiz bal üretimi için çok uygun. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu konudaki desteği çok kıymetli. Arıcılığın eğitimlerinden marka sürecine kadar her aşamada Bakanlığımızın yakın takibi ve desteği bize güç veriyor. Bu dayanışma ve güç birliğiyle ilimizin balı hak ettiği değeri görecek. Altın sarısı balımızın dünyanın her noktasında tüketilmesini temenni ediyorum."

Hasadı yapılan ballar, program sonrasında katılımcılara ikram edildi.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs'ta 'iki devletli çözüm' mesajı
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi

İsrail basını son dakika koduyla geçti! Netanyahu zehirlendi
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Devrilen yolcu otobüsü dağa çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek

MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' hamlesi
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var

Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'da peş peşe depremler! 7.4'lük sarsıntı sonrası tsunami uyarısı geldi

10 dakika arayla 2 büyük deprem! Ülkede tsunami uyarısı yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.