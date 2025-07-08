Selçuklu 2. El Pazarı, 20. kez kapılarını açtı

Selçuklu 2. El Pazarı, 20. kez kapılarını açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuklu Belediyesi, sıfır atık projeleri kapsamında 20. kez düzenlenen Selçuklu 2. El Pazarında, vatandaşlar kullanmadıkları eşyaları satarak çevreye katkıda bulunup aile bütçelerine destek sağlıyor.

Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atık kapsamında yürüttüğü örnek projelerden Selçuklu 2. El Pazarı, 20. kez Yazır Kapalı Pazar Alanı'nda kuruldu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptığı yazılı açıklamada, her ayın ilk pazar günü düzenlenen pazarda, vatandaşların kullanmadıkları eşyaları satarak hem çevreye katkı sağladığını hem de aile bütçelerine destek olduğunu belirtti.

Pekyatırmacı, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Her ay düzenli olarak kurulan Selçuklu 2. El Pazarımız Selçuklu Belediyesi olarak çevre duyarlılığı ve sıfır atık bilinci konularında örnek projelerimizden biri. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha bilinçli kullanılması ve sıfır atık bilincinin artırılması amacıyla kurulan pazarımız, hemşehrilerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız, kullanmadıkları ihtiyaç fazlası eşyaları satarken hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de çevreye duyarlı bir yaklaşıma destek oluyor."

Selçuklu 2. el pazarında ücretsiz stant açmak isteyen vatandaşlar Selçuklu Belediyesi hizmet masalarına şahsen başvuru yapabiliyor.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi

Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü

Baklava kutusundaki 110 bin euro skandalına Özel'in yorumu bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.