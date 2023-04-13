Selçuk Özdağ, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personelinin Sorunlarını Dile Getirdi: "Görev Tanımlar Yok, Amirinin Talimatıyla Bir Anda Çaycılık,...

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, yardımcı hizmetler sınıfı ve bu sınıfta istihdam edilen personelin; sınıf, kadro ve özlük hakkı sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Özdağ, “Bu kadar problemli olan bir memur sınıfını görmemiştim, duymamıştım. Bu memurlar yardımcı hizmetler sınıfına aitler. Yardımcı hizmetleri sınıfının kesinlikle görev tanımı yok. Çaycılık yaparken bir anda elektrik teknisyenliği yapabilir. Elektrik teknisyeniyle bir anda amirinin talimatıyla çaycılık, bulaşıkçılık başka işler yapabilirler. Amirlerinin keyfine kalmış” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, yardımcı hizmetler sınıfı ve bu sınıfta istihdam edilen personelin; sınıf, kadro ve özlük hakkı sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Özdağ, "Bu kadar problemli olan bir memur sınıfını görmemiştim, duymamıştım. Bu memurlar yardımcı hizmetler sınıfına aitler. Yardımcı hizmetleri sınıfının kesinlikle görev tanımı yok. Çaycılık yaparken bir anda elektrik teknisyenliği yapabilir. Elektrik teknisyeniyle bir anda amirinin talimatıyla çaycılık, bulaşıkçılık başka işler yapabilirler. Amirlerinin keyfine kalmış" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ; yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yaşadığı sorunlarla ilgili bugün Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın görev tanımı olmadığının altını çizen Özdağ, "Yardımcı hizmetler sınıfı, bunlar birilerine göre hizmetli. Birilerine göre de hizmetçi. Birilerine göre yardımcı memur. Bu kadar problemli olan bir memur sınıfını görmemiştim, duymamıştım" dedi.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin "Sınavsız olarak bir defaya mahsus görevde yükseltilme" istediklerini belirten Özdağ, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bu memurlar yardımcı hizmetler sınıfına aitler. Yardımcı hizmetleri sınıfının kesinlikle görev tanımı yok. Çaycılık yaparken bir anda elektrik teknisyenliği yapabilir. Elektrik teknisyeniyle bir anda amirinin talimatıyla çaycılık, bulaşıkçılık başka işler yapabilirler. Amirlerinin keyfine kalmış. 22 unvan var. Bu 22 unvan arasında gidip gelebilirler.

Bir tarafa baktığınızda memur kıyafeti gidip diğer tarafa baktığınızda temizlik görevlisi gibi. Bu insanlar ne yapsınlar? Bunlara dediler ki 'paraşütle atlayın' bunlar paraşütle atladılar. Bunlara dediler ki, 'denizlere dalın' bunlar denizlere daldırlar. Daha ne yapsınlar kendimizi yakacağız diyorlar. 21 yıldır iktidarda olanlar yardımcı hizmetlerde olan memurlularının sorunlarını bilmiyorlar mı? Görev tanımlarının olmadığını bilmiyorlar mı? Doktora yapmış bir insan çaycılık yapar mı? Türkiye bu kadar mı zengin, eğitimde yükselmiş Almanya'dan, Japonya'dan daha büyük bir ülke mi? Bunlar diyorlar ki, 'Bizde görevde yükseltilme olsun, zaman zaman sınavlar açılsın.' Bu sınavlar açılıyor ama kontenjan çok düşük. Bir defaya mahsus sınavsız olarak görevde yükseltilme istiyoruz diyorlar."