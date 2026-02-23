Haberler

Selçuk Özdağ, Tüm Bakanlıklara, Muğla ve Manisa'da 2018'den Bugüne Yürütülen Proje ve Yatırımları Sordu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Muğla ve Manisa'da 2018 yılından bu yana yürütülen projelere ilişkin tüm bakanlıklara güncel bilgi taleplerini içeren yazılı soru önergesi verdi.

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Tüm bakanlıklara Muğla ve Manisa'da 2018 yılından bugüne yürütülen proje ve yatırım programlarına ilişkin güncel, ayrıntılı ve karşılaştırılabilir bilgilere ihtiyaç duyulduğunu belirterek yazılı soru önergesi verdim" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla ve Manisa'ya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, tüm bakanlıklara yazılı soru önergesi verdiğini bildirdi.

Özdağ, "Muğla milletvekili olduğum, Manisa ise acılarıma annelik yapan bir şehir… Ülkemizin her bir şehri ayrı bir güzel ama Muğla'nın da Manisa'nın da yeri bende ayrı. Bu çerçevede, tüm bakanlıklara, Muğla ve Manisa'da 2018 yılından bugüne yürütülen proje ve yatırım programlarına ilişkin güncel, ayrıntılı ve karşılaştırılabilir bilgilere ihtiyaç duyulduğunu belirterek yazılı soru önergesi verdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur

Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur
Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler

Fener'in daha önce defalarca talep ettiği şeyi şimdi onlar istiyor