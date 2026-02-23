Selçuk Özdağ, Tüm Bakanlıklara, Muğla ve Manisa'da 2018'den Bugüne Yürütülen Proje ve Yatırımları Sordu

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Tüm bakanlıklara Muğla ve Manisa'da 2018 yılından bugüne yürütülen proje ve yatırım programlarına ilişkin güncel, ayrıntılı ve karşılaştırılabilir bilgilere ihtiyaç duyulduğunu belirterek yazılı soru önergesi verdim" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla ve Manisa'ya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, tüm bakanlıklara yazılı soru önergesi verdiğini bildirdi.

Özdağ, "Muğla milletvekili olduğum, Manisa ise acılarıma annelik yapan bir şehir… Ülkemizin her bir şehri ayrı bir güzel ama Muğla'nın da Manisa'nın da yeri bende ayrı. Bu çerçevede, tüm bakanlıklara, Muğla ve Manisa'da 2018 yılından bugüne yürütülen proje ve yatırım programlarına ilişkin güncel, ayrıntılı ve karşılaştırılabilir bilgilere ihtiyaç duyulduğunu belirterek yazılı soru önergesi verdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA