Selçuk Bayraktar, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye sunum yaptı Açıklaması

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye yaptığı sunumda dronların caydırıcılık rolü üzerine açıklamalarda bulundu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye yaptığı sunumda, "Dronlar bir bakıma caydırıcılık unsuru. Hatta en büyük caydırıcılık unsurlarından. Yeterince fazla sayıda üretirseniz kimse size saldıramaz." ifadelerini kullandı.

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Selçuk Bayraktar, ziyaret sırasında heyete sunum yaptı. Sunumda, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçları ve kamikaze platformlarına ilişkin bilgiler veren Bayraktar, kamikaze çözümlerinin gerektiğinde geri alınabildiğini ve böylece gereksiz maliyetlerin önüne geçildiğini söyledi.

Bayraktar, "Umarım hiç kullanmak zorunda kalmazsınız. Çünkü dronlar bir bakıma caydırıcılık unsuru. Hatta en büyük caydırıcılık unsurlarından. Yeterince fazla sayıda üretirseniz kimse size saldıramaz. Öyle düşünüyoruz." dedi.

Platformların teknik özelliklerinden ve yeteneklerinden örnekler veren Selçuk Bayraktar, "Bu kadar çok silahtan, silahlandırma detayından bahsettiğim için kusura bakmayın ama maalesef dünyanın ve yaptığımız işin talihsiz yanı bu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım
Haber YorumlarıHüseyin Şen:

Geçmiş yıllarda böyle bir teknoloji hayal bile edemezdik ya şimdi kraliçeler ziyaret ediyor merkezi görüyor Bayraktar da anlatıyor Türkiye çok ilerledi gerçekten bundan çok memnunum

Haber Yorumlarıİsa Yalçın:

Çok güzel bir şey Baykarımız gurur duyuyuz bizim insanımız böyle yüksek seviyede işler yapıyo.

Haber YorumlarıAli Muharrem Taş:

ya bu ne ya bayraktar da haklı tabi ama uluslararası ilişkilerde böyle konuşmak biraz naive geliyor bana. belçika kraliçesi ziyaret ediyor, teknoloji transferi falan konuşuluyor ama caydırıcılık dersini vermeye gerek yok hani. gene de ülke olarak bu seviyeye gelmek güzel tabii

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

