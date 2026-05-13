Selçuk Bayraktar, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye sunum yaptı Açıklaması

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye yaptığı sunumda, "Dronlar bir bakıma caydırıcılık unsuru. Hatta en büyük caydırıcılık unsurlarından. Yeterince fazla sayıda üretirseniz kimse size saldıramaz." ifadelerini kullandı.

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Selçuk Bayraktar, ziyaret sırasında heyete sunum yaptı. Sunumda, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçları ve kamikaze platformlarına ilişkin bilgiler veren Bayraktar, kamikaze çözümlerinin gerektiğinde geri alınabildiğini ve böylece gereksiz maliyetlerin önüne geçildiğini söyledi.

Bayraktar, "Umarım hiç kullanmak zorunda kalmazsınız. Çünkü dronlar bir bakıma caydırıcılık unsuru. Hatta en büyük caydırıcılık unsurlarından. Yeterince fazla sayıda üretirseniz kimse size saldıramaz. Öyle düşünüyoruz." dedi.

Platformların teknik özelliklerinden ve yeteneklerinden örnekler veren Selçuk Bayraktar, "Bu kadar çok silahtan, silahlandırma detayından bahsettiğim için kusura bakmayın ama maalesef dünyanın ve yaptığımız işin talihsiz yanı bu." diye konuştu.