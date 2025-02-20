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Selanik'te Çiftçiler Hükümetten Destek Talep Etti

Selanik'te Çiftçiler Hükümetten Destek Talep Etti
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Yunanistan'ın Selanik kentinde traktörleriyle bir araya gelen çiftçiler, hükümetten mali destek talep etmek amacıyla eylem düzenledi. Eylemciler, üretim maliyetlerinin düşürülmesi için çeşitli talepler iletmek üzere bir gösteri gerçekleştirdi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde çiftçiler, hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı.

Onlarca traktörle kente giriş yapan çiftçiler, şehir merkezinde bir araya geldi.

Burada çeşitli konuşmalar yapan çiftçiler, daha sonra Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de katıldığı bir etkinliğin düzenlendiği otele doğru yürüyüşe geçti.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri alarak otele giden yolları kapatması üzerine gösteri sona erdi.

Eyleme, arıcılar ve besiciler de destek verdi.

Çiftçiler, üretim maliyetlerinin azaltılması için tarımda kullanılan mazottan vergi alınmamasını, elektrik fiyatlarının düşürülmesini, tarım faaliyeti için yapılan alımlarda KDV'nin kaldırılmasını, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi halinde zararın tamamının karşılanmasını ve emekli maaşlarının artırılmasını talep ediyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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