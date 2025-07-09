Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" İstanbul'dan başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde mücadele ederken şehit düşenleri ve yaralananları anmak amacıyla bu yıl 9'uncusu yapılan bisiklet turu kapsamında tören düzenlendi.

Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, her karışı şehit kanıyla sulanmış vatan toprağını korumanın önemine dikkati çekti.

Candaroğlu, vatanın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere daha güçlü teslim edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu etkinliği sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda bir bilinç, duruş ve uyanış olarak görüyoruz. Allah, milletimize bir daha 15 Temmuz gibi acılar yaşatmasın." dedi.

Törenin ardından Hadımköy Şehitliği'nden alınan toprak tur sorumlusuna teslim edildi. Tura katılan 30 lisanslı sporcu, dualar eşliğinde yola çıktı. Bisikletlilere Başkan Candaroğlu da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar eşlik etti.

Bisikletlilerin 900 kilometrelik mesafede İstanbul'dan Niğde'ye kadar pedal çevireceği turda, güzergah boyunca geçilecek şehirlerdeki şehitliklerden toprak alınacak. Toprak, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine ulaştırılacak.

İstanbul'dan başlayan tur kapsamında bisikletliler, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray'ı geçerek 15 Temmuz'da Niğde'de olacak.