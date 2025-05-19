Seda Kaya Ösen CHP'ye Katıldı

Seda Kaya Ösen CHP'ye Katıldı
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DEVA Partisi'nden istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, CHP'nin İzmir mitinginde rozetini CHP Lideri Özgür Özel’den aldı. Mitingde Ösen'in katılımıyla CHP'nin milletvekili sayısı 13'e yükseldi.

CHP'nin 19 Mayıs'taki İzmir mitinginde, DEVA Partisi'nden istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Miting öncesinde kürsüye davet edilen Ösen'e rozetini CHP Lideri Özgür Özel taktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda saat 19.19'da gerçekleştirilen CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, yüz binlerin toplandığı Gündoğdu Meydanı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'e rozet taktı.

DEVA Partisi'nden istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ise CHP'nin İzmir'de milletvekili sayısı 13'e çıktı.

2023 Genel Seçimlerinde DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili seçilen Ösen, 22 Nisan'da DEVA Partisi'nden istifa etmişti. Yüz binlerce kişinin katıldığı mitingde "Sizlere sürprizimiz 13. Milletvekilimiz Seda Kaya Ösen" diye anons edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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