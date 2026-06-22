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Singapur Merkezli Sea Limited, Openaı ile Yapay Zeka Alanında Stratejik Ortaklık Kurdu

Singapur Merkezli Sea Limited, Openaı ile Yapay Zeka Alanında Stratejik Ortaklık Kurdu
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Singapur merkezli teknoloji şirketi Sea Limited, e-ticaret ve yazılım geliştirme alanlarında yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmak için ABD'li OpenAI ile stratejik ortaklık kurdu. Anlaşma kapsamında OpenAI teknolojisi, Shopee platformu da dahil olmak üzere Sea Limited ekosistemine entegre edilecek.

SİNGAPUR, 22 Haziran (Xinhua) -- Singapur merkezli teknoloji şirketi Sea Limited, e-ticaret, Güneydoğu Asya ve Brezilya'da yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI ile küçük işletmeler ve yazılım geliştirme alanlarına odaklanan yeni bir stratejik ortaklık imzaladığını duyurdu.

Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada, iki şirket arasında devam eden ilişkiler temel alınarak yapılan anlaşmanın, Shopee e-ticaret platformu da dahil olmak üzere Sea Limited'in ekosistemine OpenAI teknolojisinin daha derin entegrasyonunu amaçladığı belirtildi.

Sea Limited'in yapay zekadan yararlanma çabalarını destekleyecek olan anlaşmanın, geliştirici topluluğuna gelişmiş yapay zeka araçlarını deneme ve uygulama konusunda yeni fırsatlar sunacağı da kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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