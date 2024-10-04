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Sayıştay'dan ANKA Haber Ajansı'na Düzeltme Metni

Sayıştay'dan ANKA Haber Ajansı'na Düzeltme Metni
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Sayıştay Başkanlığı, ANKA'nın 22 Eylül 2024 tarihinde yayınladığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Raporu hakkındaki haberdeki rakamların yanlış ifade edildiğini belirterek düzeltme metni gönderdi.

(ANKARA) - Sayıştay Başkanlığı, ANKA Haber Ajansı tarafından 22 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan Sayıştay'ın 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü Raporu hakkındaki haberine cevap ve düzeltme metni gönderdi. Sayıştay'ın cevap ve düzeltme metninde, haberde yer alan ve "milyar" olarak ifade edilen miktarların "milyon", "milyon" olarak ifade edilenlerin ise "bin" olduğu vurgulandı.

Sayıştay Başkanlığı, ANKA Haber Ajansı tarafından 22 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan " Sayıştay'ın 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü Raporu: "Yapılan aykırılıklar nedeniyle 'Bilançodaki Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı'nda 22 Milyar 463 Milyon 411 Bin 62 TL eksik miktar saptandı" başlıklı haberine "cevap ve düzeltme metni" gönderdi. Sayıştay Başkanlığı'nın söz konusu "cevap ve düzeltme metni" şöyle:

"ANKA Haber Ajansının 22 Eylül 2024 tarihli bülteninde saat 11.16'da abonelerine gönderdiği 'Sayıştay'ın 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü Raporu: Yapılan aykırılıklar nedeniyle 'Bilançodaki Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı'nda 22 milyar 463 milyon 411 bin 62 TL eksik miktar saptandı' başlıklı haber Anka Haber Ajansı kaynak gösterilerek birçok yazılı, görsel ve dijital basında yer almıştır.

Adı geçen haberde yer alan; '22 milyar 463 milyon 411 bin 62 TL, 45 milyon 671 bin 12 TL, 474 milyon 53 bin 18 TL ve 952 milyon 677 bin 92 TL' olarak ifade edilen rakamlar 2023 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Sayıştay Denetim Raporunda sırasıyla aynen; '22.463.411,62 TL, 45.671,12 TL, 474.053.18 TL ve 952.677,92 TL' şeklinde yer almıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur."

Kaynak: ANKA / Güncel

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