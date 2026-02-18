Haberler

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplandı: 2026 Hedefleri Belirlendi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türk savunma sanayiinin 2025 yılı faaliyetlerini, ihracat performansını ve 2026 hedeflerini detaylı bir şekilde değerlendirdi. Toplantıda yerli ve milli savunma sanayiinin desteklenmesi kararlılığı vurgulandı.

(ANKARA) - Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda 2025 yılı çalışmaları, ihracat performansı ve 2026 hedefleri ele alındı.

2026 yılının ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, Türk savunma sanayiinin 2025 yılında yürüttüğü faaliyetler, ihracat başarısı, gelecek dönem hedefleri ve kritik projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 2026 yılının ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türk savunma sanayiinin 2025 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, savunma sanayiinin ihracat başarısı, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, yerli ve milli savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulanmıştır. Müteakiben, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarımızın ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündem görüşülerek karara bağlanmıştır."

Milletimizin ve devletimizin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayiinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyet ifade edilerek, 2026 yılında daha da yüksek gayret ile çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmış, yerli ve milli teknolojiler kullanılarak savunma sanayiimizdeki örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
