Savunma Sanayii Başkanı Görgün Türkiye-Macaristan YDSK 7. Toplantısı'nı değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 7. Toplantısı'na ilişkin, "Bu yoğun ve verimli program, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin ulaştığı stratejik seviyeyi güçlü biçimde teyit etmiştir.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın teşrifleriyle İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Macaristan YDSK 7. Toplantısı kapsamında, resmi karşılama töreni, heyetler arası toplantı, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak ettiklerini anlattı.

"Bu yoğun ve verimli program, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin ulaştığı stratejik seviyeyi güçlü biçimde teyit etmiştir." ifadesini kullanan Görgün, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile Macaristan Milli Ekonomi Bakanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. Bu imza, savunma alanındaki yapısal işbirliğinin kurumsallaşmasını sağlayan ve ortak projelerin önünü açan önemli bir adımdır. Bu çatı altında yürütülen çalışmalar, savunma sanayisi, teknoloji ve dijital dönüşüm, enerji ve altyapı, ticaret ve yatırım gibi kritik alanlarda, iki ülke adına sürdürülebilir ve çok katmanlı bir işbirliği modelinin somut karşılığıdır. Türkiye ve Macaristan, köklü dostluk bağları, tamamlayıcı ekonomik yapıları ve ortak güvenlik yaklaşımıyla bölgesel barışa ve küresel istikrara katkı sunan iki stratejik ortaktır."

Görgün, temaslarında, ortak projeler, yeni kabiliyet geliştirme alanları ve sanayi entegrasyonuna yönelik kararlılığı bir kez daha teyit ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü vizyonu, savunma sanayisi alanındaki tüm çalışmalarımıza istikamet kazandırmaya devam etmektedir. Bu vesileyle kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve Macaristan tarafına da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
