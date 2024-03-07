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Savunma Sanayii 401 Dersinden En İyi 3 Öğrenciye İstihdam Garantisi

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi koordinesinde organize edilen 'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalamayla mezun olan 3 öğrenciye sektörde istihdam garantisi sunulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi koordinesinde organize edilen "Savunma Sanayii 401" dersinden en üst ortalamayla mezun olan 3 öğrenciye sektörde istihdam garantisi sunulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı açıklamasına göre, Yükseköğretim Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ortaklaşa başlatılan ve Savunma Sanayii Akademi koordinesinde organize edilen "Savunma Sanayii 101" ve "Savunma Sanayii 401" dersleri başladı.

Açılış dersini Prof. Dr. Haluk Görgün verdi. "Savunma Sanayii 101" dersi kapsamında; mühendislik fakültelerinin 1. ve 2. sınıf öğrencilerine savunma sanayii ekosisteminin tanıtılması, sektörel ilgi ve bilgi birikimlerinin artırılması ve kendi yeteneklerini keşfederek gelecek planlamalarında destek sağlanması hedefleniyor.

Savunma Sanayii 401 dersi kapsamında, mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine hem savunma sanayisinin tanıtılması hem de nitelikli insan kıymetinin sektöre kazandırılması amaçlanıyor.

"Nitelikli insan kıymetini sektöre kazandırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, "Savunma Sanayii 401" dersinden en üst ortalamayla mezun olan 3 öğrenciye sektörde istihdam garantisi sunacaklarını ifade etti.

Görgün, eğitim programları vesilesiyle gençlere savunma sanayisini tanıtmayı, bu alanda gençlerin bilgi birikimlerini artırmayı, geleceğin savunma sanayisi neferlerini yetiştirerek nitelikli insan kıymetini sektöre kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'de bugün binlerce mühendisin ve bilim insanının keşiflerini projeye, projelerini ise uygulamaya alacak bir zemine sahip olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz derinlemesine uzmanlık yapısı, yetenek ve kabiliyetler Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefimize emin adımlarla ilerlememizin en önemli teminatıdır. Yerli ve milli üretimi merkez alarak tam bağımsız savunma sanayii amacı uğruna çalışan ekosistemimizin ve geleceğimiz olan gençlerin ülkemizi savunma sanayisi alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getireceğinize inancımız tamdır. Elimizdeki bu güç, sıkı çalışma ve azim ülkemizi geleceğe taşıyacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Haluk Görgün Eğitim Güncel Haberler

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