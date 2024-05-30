Üye Girişi
Haberler

Şavşat'ın tarihi ve doğal güzellikleri için bahar gezisi düzenlendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesine tarihi yerleri ve doğal güzellikleri tanıtmak için Off-Road araçlarıyla bahar gezisi düzenlendi. Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Off-Road Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen etkinlik kapsamında, Artvin'de ve çevre illerde yaşayan sosyal medya içeriği üreticiliği yapan kişiler, kentin turistlik yerlerini gezerek fotoğraf ve video çekimi yaptılar. Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi, Balık göl, Peri Bacaları, Karagöl gibi doğal ve tarihi turistlik yerler gezildi. Katılımcılar zorlu yollardan geçerek ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulurken bir taraftan da off-road heyecanı yaşadı. Bahar mevsiminin gelmesiyle yeşeren doğa kendine hayran bırakırken, katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi.

Şavşat'ın tarihi ve doğal güzellikleri için bahar gezisi düzenlendi

ARTVİN - Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesine tarihi yerleri ve doğal güzellikleri tanıtmak için Off-Road araçlarıyla bahar gezisi düzenlendi.

Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Off-Road Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen etkinlik kapsamında, Artvin'de ve çevre illerde yaşayan sosyal medya içeriği üreticiliği yapan kişiler, kentin turistlik yelerini gezerek fotoğraf ve video çekimi yaptılar.

Artvin ve Şavşat Off-Road kulüplerinin arazili araçlarıyla destek verdiği etkinlikte Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi, Balık göl, Peri Bacaları, Karagöl gibi doğal ve tarihi turistlik yerler gezildi. Katılanlar zorlu yollardan geçerek ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulurken bir taraftan da off-road heyecanı yaşadı. Bahar mevsiminin gelmesiyle yeşeren doğa kendine hayran bırakırken, katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi.

Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin düzenledikleri etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada "Şavşat zaten Doğu Karadeniz'in incisi olan ilimizin en güzel ilçelerinden biri. Yeşiliyle doğasıyla tarihiyle bize birçok unsuru bir arada sunuyor. Bir günlük program içerisinde gezemeyeceğimiz kadar güzelliğe sahip Şavşat ama en azından bu tarz küçük programlarla sosyal medya etkileşimi oluşturmak ve bu şekilde ilimizi tanıtmak ana amacımız" dedi.

Artvin Off-Road Spor Kulübü Başkanı Zafer Sinir ise yaptığı açıklamada "Artvin'in tarihi doğal güzelliklerini ve turizm yerlerini tanıtmak amacıyla yapmış olduğumuz bir organizasyon. Bunun için şu an da Artvin'den 26 araçla Şavşat'tan 13 araçla bu etkinliği gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu eşsiz güzellikleri insanlara tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu,

Sosyal medya içerik üretici Oktay Sarıkaya da gezip gördükleri yerlerin fotoğraf ve videolarını çekerek doğal güzellikleri takipçileriyle paylaştıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Peri Bacaları Sosyal Medya Artvin Şavşat Tibet Spor Turizm Güncel Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Bakmadan Geçme

Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi kim? Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü sevgili mi? Maarif Vakfı nedir ne iş yapar? Türkiye Maarif Vakfı devletin mi? Köpekler uyutulacak mı? Sokak köpekleri neden, nasıl uyutulacak? Köpeklerin uyutulması nedir, nasıl yapılır? 2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor? Zilhicce ayının önemi nedir? Mehmet Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehmet Yılmaz biyografisi! KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 30 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ÖGG sınavları ne zaman? 109. Dönem ÖGG sınavları kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI! Memur ve emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak? 30 Mayıs hangi burç? 30 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 30 Mayıs tarihi hangi burç olur? 30 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 Suat Kılıç kimdir? Halk Tv konuğu Suat Kılıç kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç biyografisi! GELİNİM MUTFAKTA 30 MAYIS 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 30 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250 Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Dün akşam Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 30 MAYIS BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi?
Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı

Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title