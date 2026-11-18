Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar kulüp yöneticisi ve judo il branş sorumlusu G.Ş. ile sporculardan sorumlu antrenör B.M. ile avukatları katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olayın ardından alınan bilirkişi raporuna göre taraflar arasında işveren-işçi ilişkisi oluşmadığından gerçekleşen olayın iş kazası olmadığı belirtildi.

Kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporuna da yer verilen mütalaada, Yazgan'ın kusurunun olmadığı, kulüp yöneticisi ve judo il branş sorumlusu G.Ş, kamp programı teknik direktörü teknik sorumlusu B.D. ile antrenör B.M'nin kusurlu olduğunun tespit edildiği, sanıklar B.M. ve G.Ş'nin "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan cezalandırılması, iddianamede yer almayan B.D. hakkında ise Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına karar verilmesi talep edildi.

Mahkeme, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapabilmeleri amacıyla duruşmayı 15 Ocak 2027'ye erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, kulüp yöneticisi G.Ş. ve sporculardan sorumlu antrenör B.M'nin kusurlu olduğu belirtiliyor.

Emre Yazgan'ın yetkili antrenörün emir ve talimatları doğrultusunda olduğuna işaret edilen iddianamede, bu nedenle doğa yürüyüşü veya antrenman amaçlı olay yerine girme konusunda kendi inisiyatifinin dışında emir ve talimat ile gittiği düşünüldüğü için meydana gelen kaza olayında sporcunun kusurunun olmadığı ifade ediliyor.

İddianamede, G.Ş. ve B.M. hakkında "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA