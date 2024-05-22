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Savaş Göç ve Aile Konulu Konferans Verildi

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Sorgun Müftülüğü tarafından Aile Haftası kapsamında düzenlenen konferansta, savaşın aileler üzerindeki etkileri ele alındı. İlçe Müftüsü İsa Yaykın, savaştan en çok kadın ve çocukların etkilendiğini vurgulayarak, Gazze'deki zulmün son bulması için duaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Sorgun Müftülüğü tarafından Aile Haftası kapsamında "Savaş Göç ve Aile" konulu konferans verildi.

İlçe Müftüsü İsa Yaykın tarafından, müftülük salonunda verilen konferansa müftülük personeli ve Kur'an kursu eğitmenleri katıldı.

Müftü Yaykın, savaşın aileler üzerinde oldukça kötü etkiler bıraktığını söyledi.

Savaştan en çok kadın ve çocukların etkilendiğini ifade eden Yaykın, "Bugün bunu Gazze'de açık bir şekilde görüyoruz. Gazze'de yaşanan bu zulmün bitmesi için dualarımıza devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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