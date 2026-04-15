Haberler

Saros Körfezi'ndeki dalyanlarda inceleme yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Eceabat ve Gelibolu ilçelerindeki balıkçıların Saros kıyılarında yer alan dalyanlarında inceleme yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Saros Körfezi'ndeki 13 kurtağzı ağ dalyan sahasına inceleme ziyareti gerçekleştiren İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk ve teknik personel, balıkçılarla bir araya geldi.

Ziyarette, ?dalyan balıkçılığının mevcut durumu,? yürütülen faaliyetler, sektörel talepler, ?geleneksel yöntemlerin korunması ve geliştirilmesi konularında alınabilecek tedbirler ele alındı.

Eceabat ilçesinde Ece Limanı Bozburun, Kömürçakılı, Arif Ağanın Taşları, İncir Limanı, Mersinlik ve Zeytinlik Ağ Dalyanları, Gelibolu ilçesinde Mandalimanı, Sazlimanı ve Pınarcık, Safrandağı Yanı ve Güvercintepe Yanı, Harmankaya ve Despot Limanı Ağ Dalyanları'nda inceleme yapıldı.

Demirhan ve beraberindekiler daha sonra Gelibolu Su Ürünleri Kooperatifi'ni de ziyaret etti.

Gelibolu Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulunan heyet, balıkçıların ihtiyaçlarını dinledi. Ziyarette, balıkçı barınağının geleceğine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

