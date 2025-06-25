Şarköy Açıklarında Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Romanya'dan Cezayir'e giden Bahama bandıralı 'Angy R' isimli kuru yük gemisi, kıyıya 30 metre mesafede karaya oturdu. Kurtarma çalışmaları sürerken, deniz kirliliği olmadığı belirlendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bahama bandıralı "Angy R" isimli, 22 mürettebatı bulunan gemi, Romanya'dan aldığı yükü Cezayir'e götürürken Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya 30 metre mesafe ve 7 metre derinlikte karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan görüşmede kaptanın herhangi bir talebinin olmadığı öğrenildi.

Kıyı Emniyetine bağlı dalgıçlar da kurtarma çalışmasıyla ilgili tespit için gemi çevresinde dalış yaptı.

Bölgede yapılan incelemede olay sonrası deniz kirliliği olmadığı görüldü.

Konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sonucuna göre idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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