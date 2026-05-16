Haberler

Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında 'kurban' hareketliliği

Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında 'kurban' hareketliliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar satışa sunulurken, fiyatlar hayvanın cinsine ve kilosuna göre değişiyor.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde yer alan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesine sahip olan Şarkışla Hayvan Pazarı'na büyükbaş ve küçükbaş üreticileri, sabahın erken saatlerinden getirdikleri kurbanlıkları satışa sundu. Pazarda vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarını öğrenip hayvanları inceledi. Türkiye'nin dört bir yanından hayvancılıkla uğraşanları ağırlayan pazarda, alım satım alanında yoğunluk gözlendi. Kurban Bayramı yaklaştıkça pazardaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Kurban pazarındaki son durum dronla görüntülendi.

'KURBANLIK SATIŞLARIMIZ NORMAL'

Küçükbaş üreticisi Mehmet Mızrak, satışların sürdüğünü belirterek, "Kurbanlıklar ortalama 15 ila 20 bin liradan gidiyor. Hayvanına göre, kilosuna göre değişiyor. Büyükbaşta da maşallah kalabalık var" dedi. Büyükbaş üreticisi Mahmut Şahin ise "Herkesin bayramı mübarek olsun. Fiyatlara gelince de 50 bin liradan pay başı, tosun ve düvede 40-45, inekte 35-40 bin lira arası hisse başı gidiyor. Kurbanlık satışlarımız normal. Çok güzel de değil, çok kötü de değil" diye konuştu. Öte yandan pazarda satışa sunulan büyükbaş hayvanların tartım işlemleri de gerçekleştirildi. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, tartı alanında hayvanların kilolarını kontrol ederek, üreticilerden bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu

Büyük panik! Karadeniz'deki ilimize İHA düştü
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban pazarında ortalık karıştı! Kadın astsubayın cesareti takdir topladı

Pazarda ortalık karıştı! Kadın astsubayın hareketi takdir topladı
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor

Bahçeli'ye verilen hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

Kızının paylaşımı pahalıya patladı: El sıkışıp ayrıldım