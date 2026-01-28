Haberler

Sarıyer'de kuyumcuyu dolandıran şüpheli tutuklandı
Sarıyer'deki bir kuyumcuya sahte altın kolye bozduran Fatih Ahmet A., 112 bin lira değerinde ziynet eşyası aldı. Kuyumcunun şikayeti sonrası yakalanan şüphelinin, 6 ilde birçok kuyumcuyu dolandırdığı tespit edildi.

SARIYER'de kuyumcu Muhammet Mustafa B.'ye (23) gelen Fatih Ahmet A. (36), altın kolye bozdurmak istedi. Kolyeyi mihenk taşına süren kuyumcu, beyaz renk çıkması üzerine satışı kabul etti. Şüpheli ürünün karşılığı olarak kuyumcudan yaklaşık 112 bin lira değerinde ziynet eşyası aldı. Eritilmek üzere Kapalıçarşı'ya gönderilen altınların sahte olduğu ortaya çıktı. Kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, Fatih Ahmet A.'yı evinde yakaladı. Poliste 15 suç kaydı olan şüphelinin İstanbul başta olmak üzere 6 ilde birçok kuyumcuyu aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Ocak Perşembe günü saat 14.30 sıralarında, İstinye'de bulunan bir AVM'deki kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde kuyumcu Muhammet Mustafa B.'nin yanına gelen şüpheli, 22 ayar altın kolye bozdurmak istediğini söyledi. Kolyeyi mihenk taşına süren çalışan, kolyenin beyaz renk vermesi üzerine bunun beyaz altın olduğunu düşündü. Kolyeyi kabul eden çalışan, karşılığında şüpheliye piyasa değeri 91 bin 600 lira olan 2 adet tam altın ile 20 bin 280 lira nakit para verdi.

KOLYENİN SAHTE OLDUĞU ERİTİLİNCE ANLAŞILDI

Alışverişin ardından kuyumcu, kolyeyi eritilmesi için Kapalıçarşı'daki bir atölyeye gönderdi. Ancak burada yapılan incelemede kolyenin sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, sahte altın kolyeyi bozduran kişinin Fatih Ahmet A. olduğunu belirledi. Şüphelinin kuyumcudan ayrıldıktan sonra 34 FDF 610 plakalı bir araca bindiği belirlendi. Araç sahibi Murat K. gözaltına alındı.

BİRÇOK KUYUMCUYU DOLANDIRMIŞ

Soruşturmanın devamında Fatih Ahmet A. da yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 96 bin lira ve tam altınlar ele geçirildi. Poliste 15 suç kaydı bulunan Fatih Ahmet A.'nın; İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Eskişehir ve Ankara'da da aynı yöntemle birçok kuyumcuyu dolandırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Fatih Ahmet A., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, Murat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



