Sarıoğlan'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları düzenlendi
Sarıoğlan'da Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen spor müsabakalarına 96 sporcu katıldı. Palas Lisesi futbol turnuvasında birinci olurken, Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi voleybol turnuvasında birincilik elde etti. Müsabakaların hakemliğini Ahmet Rasim Sayım ve Orhan Çınar yaptı. Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.
Sarıoğlan'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde spor müsabakaları gerçekleştirildi.
Atatürk Ortaokulu'nun spor salonunda ve halı sahasında çeşitli branşlarda düzenlenen turnuvalara 96 sporcu katıldı.
Futbol turnuvasında Palas Lisesi, voleybol turnuvasında ise Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.
Müsabakaların hakemliğini Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Ahmet Rasim Sayım ve Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Orhan Çınar yaptı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Akbülbül ve Şube Müdürü Nihat Ergül, dereceye giren öğrencilere ödül verdi.