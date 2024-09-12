Sarıoğlan'da çiftçilere IPARD 3 destekleme programı tanıtıldı

Sarıoğlan'da çiftçilere yönelik "IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki toplantıda Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) temsilciliği tarafından destekleme modeli hakkında bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Özkan, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin yeni destekleme programlarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

IPARD 3 programının, kırsal kalkınmayı destekleyen önemli bir araç olduğuna dikkati çeken Özkan, çiftçilerin de bu konuya önem verdiğini dile getirdi.