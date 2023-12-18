Sarıkamış'ta Yerli Malı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Sarıkamış ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere yöresel ürünler ikram edildi. Kaymakam Aslantatar, yerli malı kullanımının önemine vurgu yaptı.

Sarıkamış ilçesinde "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, eşi Sema Aslantatar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak, Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım, Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkan Yardımcısı Gürsoy Solmaz, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Etkinlikte Gençlik Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere, yöresel ürünlerlerden çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaymakam Aslantatar, burada yaptığı konuşmada, yerli malının öneminin, anlamının ilkokul çağından itibaren anlatılması gerektiğini belirterek, " ' Yerli Malı, Yurdun Malı Herkes Onu Kullanmalı' şiarıyla, yerli malı kullanımını ülkemizde yerli üretimin artması için yerli ürünlerin kullanılması gerektiği bilincini oluşturmalıyız. İsrafın önüne geçilmesi, bu bilincin çocuklara erken yaşta kazandırılması için Yerli Malı Haftası kutlanıyor." dedi.